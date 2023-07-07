Губернатор Белгородской области заявил об обстреле со стороны ВСУ

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, также осколками в селе повреждена водонапорная башня. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка повреждена линия электропередачи», – указано в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал. На месте работают аварийные и оперативные службы.