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Губернатор Белгородской области заявил об обстреле со стороны ВСУ
Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«В Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, также осколками в селе повреждена водонапорная башня. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка повреждена линия электропередачи», – указано в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал. На месте работают аварийные и оперативные службы.
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