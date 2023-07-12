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Губернатор Белгородской области заявил об обстрелах в нескольких населенных пунктах
Сегодня сразу несколько населенных пунктов Краснояружского района попало под обстрел ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Отмечается, что под обстрел попали села Графовка и Репяховка.
«В селе Графовка есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на улице. У него осколочные ранения предплечья и грудной клетки. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», – указано в сообщении.
В результате обстрелов в селе Графовка повреждена линия электропередачи, в селе Репяховка осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании. В настоящее время аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия, отметил губернатор.
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