Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сел Вязовое и Графовка

Под огонь со стороны Украины попали еще два населенных пункта в Белгородской области,сообщает Вячеслав Гладков.

«В селе Вязовое осколками снарядов повреждены один частный жилой дом и автомобиль.В селе Графовка повреждена линия электропередачи», – указано в сообщении.

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Отмечается, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территорий продолжается.