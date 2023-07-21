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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле сел Вязовое и Графовка
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Под огонь со стороны Украины попали еще два населенных пункта в Белгородской области,сообщает Вячеслав Гладков.
«В селе Вязовое осколками снарядов повреждены один частный жилой дом и автомобиль.В селе Графовка повреждена линия электропередачи», – указано в сообщении.
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Отмечается, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, подомовой обход территорий продолжается.
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