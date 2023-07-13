news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 июля 2023 18:33

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле двух населенных пунктов

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Белгородской области под обстрел ВСУ попали два населенных пункта, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что пострадавших нет, есть повреждения.

«В хуторе Валховский Белгородского района в результате двух прямых попаданий минометных снарядов сильно поврежден жилой дом: пробита кровля и выбиты окна. В селе Сподарюшино Грайворонского округа после проведения подомового обхода обнаружены повреждения кровли и забора на территории одного частного жилого дома», – указано в сообщении.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное