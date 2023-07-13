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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле двух населенных пунктов
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В Белгородской области под обстрел ВСУ попали два населенных пункта, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Отмечается, что пострадавших нет, есть повреждения.
«В хуторе Валховский Белгородского района в результате двух прямых попаданий минометных снарядов сильно поврежден жилой дом: пробита кровля и выбиты окна. В селе Сподарюшино Грайворонского округа после проведения подомового обхода обнаружены повреждения кровли и забора на территории одного частного жилого дома», – указано в сообщении.
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