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Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах в Шебекино
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Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения», – указано в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов никто не пострадал.
В настоящее время аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территорий продолжается.
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