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Происшествия 20 июля 2023 18:18

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах в Шебекино

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Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов никто не пострадал.

В настоящее время аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территорий продолжается.

#Белгородская область #обстрел
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