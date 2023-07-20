Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах в Шебекино

Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов никто не пострадал.

В настоящее время аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территорий продолжается.