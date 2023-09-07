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Происшествия 7 сентября 2023 09:12

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

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Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что повреждена линия электропередачи, без света остаются 5 населенных пунктов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что три региона России сегодня ночью были атакованы беспилотниками ВСУ.

#Белгородская область
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