Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что повреждена линия электропередачи, без света остаются 5 населенных пунктов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что три региона России сегодня ночью были атакованы беспилотниками ВСУ.