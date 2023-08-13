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Губернатор Белгородской области сообщил о взрыве, поврежден фасад многоэтажки
Сегодня в Белгороде произошло ЧП, в результате которого выбиты окна и посечен фасад многоэтажки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как указано в сообщении, после взрыва в многоэтажном доме произошло падение плиток фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Также повреждения получили около 15 машин.
В настоящее время продолжается поквартирный обход, на месте работают оперативные и аварийные службы.
По предварительным данным, причиной происшествия стала атака беспилотника.
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