Губернатор Белгородской области сообщил о взрыве, поврежден фасад многоэтажки

Сегодня в Белгороде произошло ЧП, в результате которого выбиты окна и посечен фасад многоэтажки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как указано в сообщении, после взрыва в многоэтажном доме произошло падение плиток фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Также повреждения получили около 15 машин.

В настоящее время продолжается поквартирный обход, на месте работают оперативные и аварийные службы.

По предварительным данным, причиной происшествия стала атака беспилотника.