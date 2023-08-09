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Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем при падении неизвестного объекта
Сегодня утром в Краснояружском районе произошло ЧП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как указано в сообщении, в селе Колотиловка упал неустановленный объект, в результате чего загорелся сенник на территории частного дома. Есть один пострадавший – мужчина с осколочным ранением стопы.
Гладков отметил, что медики скорой помощи оказали всю необходимую помощь пострадавшему, мужчина от госпитализации отказался.
В настоящее время на месте работают оперативные службы и выясняют обстоятельства произошедшего.
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