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Происшествия 9 августа 2023 09:30

Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем при падении неизвестного объекта

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Сегодня утром в Краснояружском районе произошло ЧП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как указано в сообщении, в селе Колотиловка упал неустановленный объект, в результате чего загорелся сенник на территории частного дома. Есть один пострадавший – мужчина с осколочным ранением стопы.

Гладков отметил, что медики скорой помощи оказали всю необходимую помощь пострадавшему, мужчина от госпитализации отказался.

В настоящее время на месте работают оперативные службы и выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: © Telegram- канал губернатора Белгородской ообласти

#Белгородская область
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