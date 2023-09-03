Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях обстрела со стороны ВСУ

Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате происшествия получили повреждения четыре частных дома и один легковой автомобиль.

Губернатор отметил, что никто не пострадал.

«На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», – указано в сообщении.

Также накануне вечером ракетный удар был нанесен по селу Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. В результате происшествия погибли два мирных жителя, пятеро получили ранения.