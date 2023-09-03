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Губернатор Белгородской области сообщил о последствиях обстрела со стороны ВСУ
Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате происшествия получили повреждения четыре частных дома и один легковой автомобиль.
Губернатор отметил, что никто не пострадал.
«На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», – указано в сообщении.
Также накануне вечером ракетный удар был нанесен по селу Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. В результате происшествия погибли два мирных жителя, пятеро получили ранения.
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