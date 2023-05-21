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Губернатор Белгородской области начал публиковать сводки обстрелов из-за фейков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал публиковать ежедневные сводки обстрелов региона. Такой формат подачи сведений он выбрал из-за фейков, которые начали появляться в соцсетях.
«Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки», — написал он в своем телеграм-канале.
Так, по его данным, накануне обстрелу подверглись село Щетиновка в Белгородском районе, Борисовский район попал под четыре минометных обстрела, Волоконовский — под 24, Грайворонский городской округ — под 35.
Житель села Графовка в Краснояружском районе госпитализирован с минно-взрывной травмой правой ноги после обстрела ВСУ. Всего по району прилетело 11 снарядов.
37 раз за сутки ВСУ выпускали снаряды по Шебекинскому городскому округу.
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