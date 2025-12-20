Губайдуллин: СПО - ключевой инструмент закрытия кадрового дефицита

Тезисы Президента России Владимира Путина в ходе «прямой линии» еще раз подтверждают, что сегодня выигрывают те регионы, где система образования работает в тесной связке с экономикой. Об этом «Татар-информу» сообщил гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», депутат Госсовета РТ седьмого созыва Эмиль Губайдуллин.

«Среднее профессиональное образование становится ключевым инструментом закрытия кадрового дефицита, особенно в промышленности, строительстве, социальной сфере. Важно, что на федеральном уровне подчеркивается необходимость практико-ориентированной подготовки и адресной работы под запрос конкретных предприятий», – сказал он.

В Татарстане благодаря поддержке Раиса РТ работа ведется по всем направлениям. В эту работу активно включены предприятия, государственные структуры, министерства, ведомства, образовательные организации.

«Тема профориентации молодежи актуальна. В республике делается акцент на том, что работу по решению кадрового вопроса необходимо начинать с детства. Ребенку важно не только рассказывать о профессиях, но и давать возможность в них себя попробовать, пообщаться с наставниками, показывать современные производства. Такая модель в республике развивается через промышленные экскурсии, чемпионатное движение WorldSkills, Абилимпикс и другие», – отметил Губайдуллин.

Он также отметил важность темы поддержки участников специальной военной операции. В Центре развития профессиональных компетенций Татарстана разработано 85 программ обучения участников специальной военной операции.

Другая важная тема – пропаганда семейных ценностей среди молодежи. К данной работе должны подключаться представители некоммерческих организаций, считает Губайдуллин. Также важна социальная поддержка студентов и данное направление прекрасно развито в нашем регионе.