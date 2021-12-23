Губайдуллин: Развитие агломераций в РТ не должно приводить к опустошению сельских районов

Развитие агломераций в Татарстане не должно приводить к опустошению сельских районов. Такое мнение выразил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин на XVI съезде ассоциации.

«Развитие агломераций как объективно сложившийся феномен нашей жизни не должно привести к опустошению сельских районов. Для сохранения сельского населения главное — обеспечить сельчан работой, реализовать возможность квалифицированного творческого труда в месте проживания», — сказал докладчик.

Губайдуллин подчеркнул, что в республике благодаря президентским программам в сельской местности создана хорошая социальная инфраструктура. «Нужна активная и новаторская работа по созданию рабочих мест», — добавил он.

Руководитель ассоциации упомянул, что на последних съездах говорилось о размещении филиалов, цехов крупных предприятий в районах республики. При Министерстве промышленности и торговли РТ действует рабочая группа по этому вопросу, заметил докладчик.

«Мы ожидаем практических шагов в этой области. Тем более это помогло бы частично решить проблему дефицита кадров на ряде промышленных предприятий», — заключил Губайдуллин.