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Общество
23 декабря 2021  11:32
Надежда Гордеева

Губайдуллин: Развитие агломераций в РТ не должно приводить к опустошению сельских районов

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Развитие агломераций в Татарстане не должно приводить к опустошению сельских районов. Такое мнение выразил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин на XVI съезде ассоциации.

«Развитие агломераций как объективно сложившийся феномен нашей жизни не должно привести к опустошению сельских районов. Для сохранения сельского населения главное — обеспечить сельчан работой, реализовать возможность квалифицированного творческого труда в месте проживания», — сказал докладчик. 

Губайдуллин подчеркнул, что в республике благодаря президентским программам в сельской местности создана хорошая социальная инфраструктура. «Нужна активная и новаторская работа по созданию рабочих мест», — добавил он.

Руководитель ассоциации упомянул, что на последних съездах говорилось о размещении филиалов, цехов крупных предприятий в районах республики. При Министерстве промышленности и торговли РТ действует рабочая группа по этому вопросу, заметил докладчик. 

«Мы ожидаем практических шагов в этой области. Тем более это помогло бы частично решить проблему дефицита кадров на ряде промышленных предприятий», — заключил Губайдуллин.

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