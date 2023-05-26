Губайдуллин призвал ТОСы подключаться к реализации программы «Наш двор»

В Лениногорск съехались более 400 участников республиканской конференции по актуальным вопросам деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Перед началом форума представители ТОС ознакомились с работой местных территориальных общественных формирований, смогли оценить благоустройство общественных территорий, узнали ряд фактов из истории города в музее.

После экскурсии обмен опытом был продолжен на пленарной части конференции. Здесь участников поприветствовали глава Лениногорского района Рягат Хусаинов и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин.

В ходе форума участники обсудили вопросы улучшения условий для прямого диалога председателей территориальных общественных самоуправлений с органами государственной власти и местного самоуправления республики, определили наиболее важные направления в деятельности ТОС, выработали предложения по совершенствованию форм и методов работы.

В мероприятии приняли участие руководители ТОС и активисты движения, представители Управления Министерства юстиции РФ по РТ, органов государственной власти Татарстана, заместители глав муниципальных районов и городских округов, должностные лица органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, ответственные за взаимодействие с ТОС.

Своим опытом работы поделились, в частности, глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов Венер Харисов, председатель ТОС кварталов №1 и 2 Нижнекамска Илюза Шарафутдинова и другие.

Экзам Губайдуллин рекомендовал рассматривать направления развития ТОСов на сессиях райсоветов, определить ресурсы, в том числе финансовые, для их поддержки, при возможности утвердить районные (городские) программы развития ТОСов.

Кроме того, по его словам, широкое поле деятельности для ТОС открывается при реализации республиканской программы «Наш двор», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В программу закладываются большие финансовые средства, и задача ТОС заключается в том, чтобы способствовать эффективному их освоению, предлагать свои формы благоустройства дворов, обеспечивать рачительное использование построенных объектов — детских и спортивных площадок, подъездных дорог и тротуаров, иных объектов инфраструктуры.

«Не могу не затронуть вопрос о широком освещении деятельности ТОСов как среди жителей микрорайонов, так и в Telegram-каналах, группах WhatsApp, „ВКонтакте“. К сожалению, не у всех ТОСов есть информационные каналы. Для общения с жителями надо шире использовать возможности муниципальных порталов и социальных сетей. Это позволит обеспечить постоянную связь и диалог с тосовским сообществом. Прошу руководителей ТОСов при помощи специалистов районных администраций участвовать в информационном взаимодействии с советом и своими коллегами», — отметил Губайдуллин.

Работа конференции завершилась церемонией награждения активистов, добившихся значительных результатов в своей сфере деятельности.

Материал подготовлен при участии Айсылу Габбасовой