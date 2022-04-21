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Ру Тат
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Официальная хроника
21 апреля 2022  08:00

Губайдуллин: Муниципальная власть — основа, которая помогает делать жизнь в РТ лучше

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Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин поздравил глав МО, депутатов, работников и ветеранов местного самоуправления с их профессиональным праздником. 

Губайдуллин подчеркнул, что работу органов местного самоуправления трудно переоценить: именно к ним обращаются люди со своими насущными проблемами. 

«От наших с вами усилий зависит решение задач в жилищно-коммунальной сфере, благоустройства городов и поселений, обновления социальной инфраструктуры, сохранения исторических и культурных традиций», — сказал председатель ассоциации. 

Он отметил, что муниципальная власть РТ всегда была надежной основой для реализации главной цели — сделать жизнь татарстанцев лучше и комфортнее.

Губайдуллин заметил, что институт местного самоуправления все время совершенствуется, но как бы ни изменялось законодательство, муниципальная власть всегда должна быть самым близким к населению уровнем власти.

«От профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений во многом зависит развитие местного самоуправления, будущее нашей республики», — резюмировал председатель ассоциации.

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