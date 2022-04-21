Губайдуллин: Муниципальная власть — основа, которая помогает делать жизнь в РТ лучше

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин поздравил глав МО, депутатов, работников и ветеранов местного самоуправления с их профессиональным праздником.

Губайдуллин подчеркнул, что работу органов местного самоуправления трудно переоценить: именно к ним обращаются люди со своими насущными проблемами.

«От наших с вами усилий зависит решение задач в жилищно-коммунальной сфере, благоустройства городов и поселений, обновления социальной инфраструктуры, сохранения исторических и культурных традиций», — сказал председатель ассоциации.

Он отметил, что муниципальная власть РТ всегда была надежной основой для реализации главной цели — сделать жизнь татарстанцев лучше и комфортнее.

Губайдуллин заметил, что институт местного самоуправления все время совершенствуется, но как бы ни изменялось законодательство, муниципальная власть всегда должна быть самым близким к населению уровнем власти.

«От профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений во многом зависит развитие местного самоуправления, будущее нашей республики», — резюмировал председатель ассоциации.