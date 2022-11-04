Guardian: Западу придется договариваться с Россией из-за ухудшения кризиса в Европе и США

Страны Запада вынуждены будут договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе. Такое мнение высказали обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, передает РИА Новости.

«Не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», — сказано в публикации в британской газете Guardian.

Также одним из важных факторов смены риторики станет рецессия в Соединенных Штатах.

Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой ЕС, направила 200 млрд долларов на помощь потребителям и предприятиям, пострадавшим от роста цен на энергоносители. Также с кризисом столкнулись и Франция с Испанией, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале. Инфляция в еврозоне достигла рекордных значений — в октябре она составила 10,7%, а в странах Балтики — 22%.

«Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию, — заявили авторы статьи. — Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии».

Санкционное давление на Россию увеличилось в разы после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.