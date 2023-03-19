Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортацию россиян в РФ

Администрация Президента США Джо Байдена возобновила депортацию россиян в РФ, которая была приостановлена с началом спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на Guardian сообщает РИА Новости.

О возобновлении стало известно на этой неделе — об этом сообщила таможенная полиция Соединенных Штатов.

«Администрация Байдена тихо возобновила депортацию в Россию, что является очевидным отказом от позиции, принятой... чуть более года назад, когда такая депортация была приостановлена», — поделились в издании.

Адвокат Дженнифер Скарборо заявила, что причина изменения решения по этому вопросу неизвестна. «В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации. Я не понимаю, почему они возобновили ее и сделали это так тихо», — подчеркивает она.

Напомним, что о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года сообщил Президент России Владимир Путин. Целями проведения СВО стали защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.