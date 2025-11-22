Guardian: США давят на Украину, чтобы она приняла новый мирный план

США оказывают давление на Киев, требуя его согласия на предложенную Вашингтоном мирную сделку. Об этом пишет Guardian со ссылкой на свой источник.

Американские представители в беседе с союзниками по НАТО сообщили о своих ожиданиях, что главу киевского режима Владимира Зеленского подтолкнут к принятию мирного плана, угрожая более плохими условиями сделки в случае отказа.

С Россией мирный план, по словам президента РФ Владимира Путина, американцы полноценно пока еще не обсуждали. Тем не менее, российский лидер отметил, что он может быть положен в основу урегулирования украинского кризиса.