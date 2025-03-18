Стало известно, когда объявят особый противопожарный режим в Татарстане

Особый противопожарный сезон в 2025 году в Татарстане будет объявлен с учетом погодных условий. Об этом заявил сегодня замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин на брифинге в Казани.

«Нормативно-правовой акт подготовлен, проходит стадию согласования. Он (особый противопожарный сезон) стартует с учетом погодной ситуации в республике. Думаю, что традиционно начнется в апреле, плюс захватим майские праздники, поскольку в этот период всплеск возгораний, люди выезжают на дачи», - пояснил он.

Трущин отметил, что в регионе усилят информационно-разъяснительную работу с населением.

«Будем работать с населением, проводить подворовые обходы, патрулировать массовые места отдыха граждан», - сказал он.

При теплой погоде особый противопожарный сезон может начаться раньше, 10-14 апреля.

«Будем мониторить, как только увидим всплеск пожаров, связанных с горением сухой травы и мусора, попытаемся оперативно ввести особый противопожарный режим», - заключил Трущин.