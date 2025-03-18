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Общество 18 марта 2025 14:11

Татарстанцам рассказали, как правильно приготовить пищу на открытом огне в мае

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О том, как правильно приготовить пищу на открытом огне в майские праздники, не нарушая требований пожарной безопасности, рассказал сегодня замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин на брифинге в Казани.

«Приготовление пищи должно проводиться только в специально оборудованных местах, в мангалах. Мангал должен находиться на расстоянии не менее 5 метров до ближайшего строения. В радиусе двух метров должна быть проведена очистка (территории) от сухой травы и мусора», - сказал он.

Также в течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления люди должны контролировать, чтобы огонь не распространился за пределы очаговой зоны. После чего место очага горения надо засыпать землей или залить водой до полного тушения.

«Нередко при приготовлении пищи получают ожоги дети - либо они касаются мангала, либо происходит соприкосновение с пламенем в результате неправильного использования огня или применения розжига. В результате дети, а иногда и взрослые получают термические ожоги. Призываю граждан быть предельно внимательными при использовании открытого огня», - подчеркнул Трущин.

Он также напомнил о штрафах за нарушения правил пожарной безопасности. Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей - от 40 до 60 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 до 400 тыс. рублей. В период действия особого противопожарного режима размер штрафов увеличивается в два раза.

Если в результате неосторожного обращения с огнем было повреждено чужое имущество, то возможна уголовная ответственность. Также предусмотрена «уголовка» за ущерб, нанесенный лесному фонду.

#ГУ МЧС по РТ #противопожарная безопасность #особый противопожарный режим #штрафы
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