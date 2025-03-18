Татарстанцам напомнили основные причины возгораний весной

В весенне-летний пожароопасный период 2024 года в Татарстане зарегистрировали 854 пожара сухой травы, мусора, стерни и камыша. Основной пик происшествий пришелся на апрель и май, когда произошло 502 таких пожара, заявил сегодня замначальника главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин на брифинге в Казани.

По его словам, наибольшее количество происшествий в прошлом году пришлось на Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Нижнекамский, Тукаевский и Зеленодольский районы.

«Ежегодно со сходом снежного покрова весенние месяцы становятся буквально «горячей» порой для подразделений пожарной охраны. Количество выездов по тревоге резко увеличивается вследствие пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, камыша и мусора в селах, лесопарковых и прибрежных зонах, на сельхозугодиях и приусадебных участках», – заметил он.

По данным Трущина, после схода снега появляется сухостой, который способствует распространению пожаров в случае его возгорания с переходом на населенные пункты и лесные массивы.

«Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых палов сухой травы, камыша, соломы и мусора. Связано это и с уборкой приусадебных и садовых участков, массовым выездом населения на природу и хулиганскими действиями. Все это, как правило, создает риск возникновения природных и лесных пожаров и нередко приводит к тяжелым последствиям», – предупредил Трущин.

Так, в 2023 году от природного пожара погиб один человек, получили травмы 4 человека.