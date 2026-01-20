ГТРК «Татарстан» и МВД сняли фильм о том, как мошенники обманывают жителей РТ

МВД по РТ и ГТРК «Татарстан» сняли фильм под названием «Код доступа: («Взломано»)», который расскажет, как работают аферисты в республике и как можно им противостоять.

Премьера пройдет на канале «Россия 24» 21 января в 08:00. Кроме того, фильм покажут в этот же день в 17:30 и 21:00, а также 24 января в 21:00.

По информации МВД по РТ, ежегодно россияне теряют из-за мошенников колоссальную сумму — 5 триллионов рублей, а жители Татарстана только за 2025 год отдали аферистам около 6 миллиардов рублей.

Ведомство призывает граждан быть осторожнее: не доверять звонкам с незнакомых номеров и не выполнять инструкции посторонних, а о любых попытках обмана незамедлительно сообщать в полицию.