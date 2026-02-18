ГТРК «Татарстан» и МВД представили фильм о вовлечении подростков в схемы мошенников

ГТРК «Татарстан» представила совместный документальный фильм с МВД республики под названием «БЛОК НА ЖИЗНЬ». Лента посвящена тому, как подростков втягивают в преступные схемы и какие последствия это влечет.

Фильм состоит из нескольких реальных историй. В них подростки рассказывают, как в поисках легкого заработка попали в сети мошенников. По большинству эпизодов уже возбуждены уголовные дела. Авторы подчеркивают: цель фильма – предупредить детей и показать, что ответственность за такие действия неизбежна.

Одна из историй посвящена группе подростков из Казани, которых куратор из сети отправил на поджог релейного шкафа. Теперь они проходят по делу о терроризме. В фильме объясняются ключевые понятия, связанные с терроризмом, а также приводятся примеры схем, которыми пользуются преступники.

Отдельный блок посвящен так называемым «дропперам» – людям, которые передают свои банковские карты и сим‑карты мошенникам. Герои фильма признаются, что рассчитывали на быстрый доход, но в итоге оказались должны крупные суммы, прошедшие через их счета.

Еще одна история раскрывает схему «симбоксинга». Двое молодых людей нашли «подработку» в Telegram и согласились установить оборудование для массовых рассылок. Теперь им предстоит отвечать за участие в преступлении.

Авторы фильма вместе с героями пытаются разобраться, почему подростки соглашаются работать курьерами и выполнять поручения мошенников, понимая, что перевозят деньги обманутых людей. Каждая история подчеркивает: возраст не освобождает от ответственности, а преступления неизбежно приводят к серьезным последствиям.

«БЛОК НА ЖИЗНЬ» – второй совместный проект ГТРК «Татарстан» и МВД республики. Первый фильм, «Код доступа: «Взломано», вышел в январе и был посвящен киберпреступлениям.

Премьера нового проекта состоялась сегодня, повтор запланирован на 19 февраля в 8.00 и 17.30 на телеканале «Россия 24».