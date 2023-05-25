GT: Союз России и Китая — настоящий геополитический кошмар для США

Союз России и Китая будет настоящим геополитическим кошмаром для Соединенных Штатов, однако он стабилизирует ситуацию в мире. Об этом пишет Global Times.

«Корень этого разделенного отношения США [к России и Китаю] лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов», — приводит слова автора РИА Новости.

По словам обозревателя, опыт всестороннего политического партнерства, какой, к примеру, есть у России и Китая, демонстрирует, что при достижении странами определенного уровня взаимодоверия мир становится более открытым.

Отмечается, что сотрудничество Москвы и Пекина «заставляет нервничать» западные СМИ — им важно «раскрутить старую шарманку», что Россия «зависима» от КНР, для дискредитации российско-китайских отношений.

Стратегическое партнерство двух стран обогащается и укрепляется благодаря практическим действиям, этому не в состоянии помешать помехи, создаваемые Западом, заключил автор.