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GT: Союз России и Китая — настоящий геополитический кошмар для США
Союз России и Китая будет настоящим геополитическим кошмаром для Соединенных Штатов, однако он стабилизирует ситуацию в мире. Об этом пишет Global Times.
«Корень этого разделенного отношения США [к России и Китаю] лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов», — приводит слова автора РИА Новости.
По словам обозревателя, опыт всестороннего политического партнерства, какой, к примеру, есть у России и Китая, демонстрирует, что при достижении странами определенного уровня взаимодоверия мир становится более открытым.
Отмечается, что сотрудничество Москвы и Пекина «заставляет нервничать» западные СМИ — им важно «раскрутить старую шарманку», что Россия «зависима» от КНР, для дискредитации российско-китайских отношений.
Стратегическое партнерство двух стран обогащается и укрепляется благодаря практическим действиям, этому не в состоянии помешать помехи, создаваемые Западом, заключил автор.
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