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Политика
13 декабря 2022  00:21

GT: Слова Меркель о минских соглашениях показывают лицемерие Запада по отношению к России

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GT: Слова Меркель о минских соглашениях показывают лицемерие Запада по отношению к России

Высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были «попыткой дать Украине время на усиление» военного потенциала, показало лицемерное отношение коллективного Запада к России. Такое мнение высказали авторы Global Times.

«Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию в качестве партнера по диалогу, – пишут авторы. – Признание Меркель по поводу минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства». 

Отмечается, что Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом – урегулирование данного кризиса никогда не отвечало их интересам. Авторы резюмируют, что для многих партнеров США Россия всегда оставалась потенциальным врагом из-за ее огромной военной мощи и политической системы.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал разочаровывающими слова Ангелы Меркель.

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