Высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были «попыткой дать Украине время на усиление» военного потенциала, показало лицемерное отношение коллективного Запада к России. Такое мнение высказали авторы Global Times.

«Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию в качестве партнера по диалогу, – пишут авторы. – Признание Меркель по поводу минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства».

Отмечается, что Вашингтон и его союзники хотели втянуть Москву в конфликт с Киевом – урегулирование данного кризиса никогда не отвечало их интересам. Авторы резюмируют, что для многих партнеров США Россия всегда оставалась потенциальным врагом из-за ее огромной военной мощи и политической системы.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал разочаровывающими слова Ангелы Меркель.