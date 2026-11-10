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Политика 10 ноября 2026 12:16

ГСВ «Россия – Исламский мир» добавит три новых трека, среди них – женский вопрос

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В следующем году группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» добавит в свою работу три новых направления. Об этом на круглом столе «Восточный базар как модель народной дипломатии» сообщил помощник Раиса РТ, зампредседателя ГСВ Марат Гатин.

«С этого года мы запустили четвертый трек – молодежный. И этот год у нас очень активно проходил по этому направлению. В следующем году мы хотим треки наши расширить и добавить туда женский вопрос, спорт и креативные индустрии», – рассказал он.

В целом, сейчас в стратегии работы группы есть четыре основных трека. Помимо молодежного, инвестиционно-экономический, гуманитарный и культурно-социальный.

#группа стратегического видения россия - исламский мир #Восточный базар в Казани
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