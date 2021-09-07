ГСО Татарстана стал лауреатом II Международной премии «Чистый звук»

Запись симфонической музыки Петра Чайковского Госоркестра РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского была высоко оценена на II Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки «Чистый звук». Бокс-сет из 10 дисков, выпущенный татарстанским коллективом в 2020 году, был удостоен лауреатства III степени в номинации «Оркестровая музыка». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе оркестра.

«Бокс-сет включает в себя запись всех симфоний и инструментальных концертов Петра Ильича Чайковского. В записи приняли участие солисты Борис Березовский, Мирослав Култышев, Максим Могилевский, Александр Малофеев, Борис Андрианов, Павел Милюков, звукорежиссер Павел Лаврененков и продюсер Алексей Пилюгин, которые также являются лауреатами этой премии. Награжден и издатель записи – Sony Music Entertainment Russia», – подчеркнули в пресс-службе.

Запись была сделана к 180-летию со дня рождения Петра Чайковского.

«Чистый звук» – это первая в истории премия за лучшую аудиозапись российской академической музыки. В основе создания проекта лежит идея поддержки и стимулирования запечатления и сохранения шедевров отечественной музыки в ее живой исполнительской интерпретации профессиональными и любительскими коллективами.