ГСО РТ объявил даты выступлений в рамках собственного абонемента в Московской филармонии

В следующем концертном сезоне в рамках персонального постоянного абонемента №22 Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского трижды выступит в Московской филармонии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе оркестра.

В частности, 23 сентября 2021 года в Концертном зале имени Чайковского прозвучат Симфония №11 Дмитрия Шостаковича, а также Скифская сюита «Ала и Лоллий» и Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. При исполнении последнего к татарстанскому оркестру присоединится лауреат XVI Международного конкурса имени Петра Чайковского пианист Дмитрий Шишкин.

Позднее, 9 декабря текущего года, для московской публики Госоркестром Татарстана будут исполнены симфоническая сюита для хора и оркестра «Планеты» Густава Холста и Концерт для скрипки с оркестром Бенджамина Бриттена. Сольную партию в последнем исполнит Алена Баева.

Завершатся выступления в рамках абонемента 6 марта 2022 года концертом Госоркестра РТ с участием заслуженной артистки России Альбиной Шагимуратовой. В этот вечер прозвучат четыре последние песни для сопрано и оркестра симфонической поэмы «Дон Жуан» Рихарда Штрауса и Симфония №29 для сопрано и оркестра Вольфганга Моцарта.

Билеты уже находятся в продаже.