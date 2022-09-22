Директор Третьяковки: С современной аудиторией нужно говорить на доступном ей языке

Половина современной аудитории музеев состоит из тех людей, которые выросли с гаджетами в руках. К ним нужно найти свой подход чтобы заинтересовать их искусством, считает гендиректор Третьековской галереи Зельфира Трегулова. Она рассказала о планах разивать сотрудничество с музеями Татарстана, в том числе – с Галереей современного искусства в Казани, совместно с которой Третьяковка представит новые проекты жителям и гостям столицы республики.

«Их восприятие, в том числе восприятие искусства, совершенно иное, чем это было 20-30 лет назад. И с прошлыми методиками взаимодействия с публикой ты сегодня успеха добиться не сможешь. Это просто не будет востребовано», – отметила она на пресс-конференции в «Татар-информе».

Трегулова рассказала, что выступила с докладом о цифровизации музеев на форуме Kazan Digital Week. По ее словам, она обратилась к «сливкам IT-индустрии с просьбой «повернуться лицом к культуре». «Потому что все, что мы делаем – это проекты, которые мы придумываем сами. Но поскольку это очень масштабные проекты – они дорогостоящие. Сделать реальную выставку сегодня стоит столько же, сколько сделать достойную онлайн-версию этого же продукта», – посетовала она.

Несмотря на несколько прорывных проектов, Галерее современного искусства есть чему поучиться, отметила в свою очередь директор Галереи современного искусства ГМИИ РТ Розалия Нургалеева. Отметим, что галерея активно сотрудничает с Третьяковкой и планирует расширять совместную работу.

«Мы уже сейчас работаем на новых площадках. И мы очень любим свою площадку Хазинэ. И надо отметить, что в этом году зритель развернулся со стороны запада и у нас был потрясающий поток людей. Хазинэ пользовалась популярностью. Люди буквально ринулись на нее», – отметила Нургалеева.

Вскоре в Третьековской галерее и ГСИ, а также на площадке снова открывшихся присутственных мест Казанского Кремля будут реализованы совместные проекты Третьяковки и казанских музеев, сообщила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.



Отметим, что уже сегодня Третьяковская галерея, РОСИЗО и Музей ИЗО Татарстана совместно готовят к открытию в Национальной художественной галере «Хазинэ» большую выставку «Искусство Союза». Выставка будет посвящена 100-летию образования СССР.