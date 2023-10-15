Грядет «великая сушь»? Эксперты предупреждают об изменении климата

Таких безводных весны, лета и начала осени что-то и не припомню

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не погода – агроапокалипсис

Нынешней осенью у меня на даче впервые за много лет высох колодец. К октябрю-ноябрю уровень воды в деревенских криницах падает всегда. Поэтому и чистку, и ремонт их хозяйственные мужики приурочивают к этому времени года. Но прежде вода в моем восьмиметровой глубины осиновом срубе поздней осенью все-таки оставалась – для той же бани хватало. А нынче она ушла совсем. Тревожно.

Копаю грядки под чеснок, и на штык лопаты – ни одного дождевого червя, ушли вглубь в поисках влаги. Выжженная трава под ногами аж хрустит. Высокие стебли топинамбура склонились бессильно до земли. Шиповник и сушить не надо – мелкие, с булавочную головку ягоды уже без влаги. Яблоня, слива, вишня нестандартно рано сбросили листву. Да, все чахнет – сухота какая-то необыкновенная, уникальная…

Долгожданные дожди в последние дни немного смягчили ситуацию. Но не поздно ли? Вся зелень уходит в холода ослабленной. Таких безводных весны, лета и начала осени что-то и не припомню. Даже супержаркое лето 2010-го как-то сгладилось нескупой на влагу тогдашней осенью. А тут весь нынешний сентябрь природа никла в запредельном для этого месяца тепле. Все бы ничего, да ведь с неба за все дни не упало ни капли. Прямо агроапокалипсис какой-то!

Шиповник и сушить не надо – мелкие, с булавочную головку ягоды уже без влаги. Да, все чахнет – сухота какая-то необыкновенная, уникальная… Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как растения переживут зиму? Да и какой она будет – предстоящая зима? Синоптики долговременный прогноз дают осторожно: Гидрометцентр Татарстана полагает, что температура с ноября по апрель будет около нормы, теплее обычного ожидается только февраль. При этом метеорологи как бы извиняются: «Вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами». И понять их легко: в условиях, когда погода «вскипает», точно определить ее характер на перспективу практически невозможно.

Такие рекорды нам не нужны

Хотя большинство специалистов сходятся в одном: температурные рекорды нынешнего года – не последние. То, что мы испытали в июне – сентябре 2023-го, лишь цветочки. Многолетние наблюдения доказывают: за последние сто лет среднегодовая температура в нашем регионе только повышалась, причем в ХХI веке темпы потепления выросли в пять раз! По данным специалиста ТатНИИСХ Олега Шайтанова, если в 1831-1840 годах этот показатель составлял 2,2 градуса, то в наши дни он достиг 4,83 градуса. Это очень много.

Снежный покров в последние годы становится устойчивым почти на две недели позже обычного, а сходит он весной чуть ли не на месяц раньше Фото: © Татар-информ»

О пугающем изменении температурного режима говорят многие признаки. Снежный покров в последние годы становится устойчивым почти на две недели позже обычного, а сходит он весной чуть ли не на месяц раньше. Почва промерзает также на 10-12 дней позже, чем это было в прежние сезоны. Из последних одиннадцати лет все, кроме 2017-го, в республике были засушливыми. «Таким образом, линия тренда ГТК (гидротермический коэффициент увлажнения. – А. Л.) сместилась из области слабозасушливых и вошла в область засушливых лет», – утверждает Олег Шайтанов.

В качестве еще одного подтверждения напомним: 3 июля этого года Раис Татарстана в связи с небывалой почвенной засухой распорядился ввести на всей (в отличие от предыдущих лет) территории республики режим чрезвычайной ситуации.

«Сухой туризм» – бывает и такой

Неладное с погодой творится, конечно, не только в нашем регионе. Вот примечательные факты. Июль 2023 года на планетарном уровне эксперты ООН могут признать самым теплым в истории. Согласно их данным, средняя температура воздуха на Земле достигла тогда 17,18 градуса. Это рекорд! Прежний был установлен в августе 2016 года – 16,92 градуса.

В европейских странах, водоемы которых из-за засухи беспрецедентно обмелели, наблюдается бум так называемого сухого туризма. Это когда любопытствующий народец путешествует с целью увидеть достопримечательности, которые в «нормальные» погодные времена скрыты под водой, – древние мосты, руины поселений, храмов, остовы кораблей.

Что же до нашей страны, то статистика, в частности, такая: в 45 самых крупных городах России из 92 летних дней нынешнего года экстремально жарким был 71. В ряде мегаполисов температура также била абсолютные рекорды: в Кургане зафиксировано плюс 41,2 градуса, в Екатеринбурге – 40, в Уфе – 39,4, в Новосибирске – 38 градусов. Казань тоже вошла в список климатических городов-рекордсменов – в ней отмечена нынче самая долгая волна жары – 14 дней. За нашей столицей идут Южно-Сахалинск (13 дней) и Астрахань – 12.

Чрезвычайно вероятно, что влияние человека было основной причиной потепления, наблюдаемого с середины ХХ века Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мы и тут впереди планеты всей

Кстати, на территории нашей страны теплеет, по утверждениям синоптиков, в 2,5 раза быстрее, чем на всей планете, Причины? Две трети государства расположены в приполярных широтах. А здесь «нервозность» климата проявляется ярче. Во-вторых, огромная часть России – суша, и она нагревается быстрее океанских пучин, которые более теплоемкие.

Согласитесь, актуален ответ на вопрос: а каковы причины засухи, которая осложняет жизнь на всех континентах, в том числе и в нашей стране? Интерес не абстрактный. Индифферентно отношусь к европейскому «сухому туризму», но мне, живущему в российской глубинке, очень важно, почему в моем колодце исчезла вода. Так вот, ученые поясняют: потоки тепла и атмосферная циркуляция изменяются из-за уменьшения площади морского льда в Арктике. Над евразийским континентом формируются из-за этого мощные и малоподвижные антициклоны, которые долго остаются на одном месте. Отсутствие осадков и спровоцировано такими атмосферными «блоками» или «пробками» воздуха.

«По локатору наблюдаем: дождь идет в нашу сторону, обходит нас стороной и уходит. И это из года в год. Атмосферное давление очень высокое», – подтвердил выводы метеорологов на одной из пресс-конференций в «Татмедиа» глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Таяние же арктических льдов вызвано, в свою очередь, всепланетарным потеплением вследствие, увы, в основном человеческой деятельности. «Чрезвычайно вероятно, что влияние человека было основной причиной потепления, наблюдаемого с середины ХХ века», – заявила в своем недавнем докладе Межправительственная группа экспертов по изменению климата, работающая под эгидой ООН.

В 2005 году вступил в силу известный Киотский протокол, подписанный 192 странами. Он обязывает их сократить выбросы от парниковых газов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вот круг и замкнулся…

Понимание остроты климатической проблемы в мире есть. В 2005 году вступил в силу известный Киотский протокол, подписанный 192 странами. Он обязывает их сократить выбросы от парниковых газов. В 2015 году заключено Парижское соглашение по удержанию роста глобальной средней температуры на планете. В работе Рамочная конвенция ООН по изменению климата. Действуют многие международные экологические организации. К решению проблемы подключился даже Папа Римский Франциск, опубликовавший в 2015 году специальную энциклику. Но… Как признают эксперты, «существует разрыв между обязательствами стран и реальными мерами с их стороны по улучшению ситуации с парниковыми газами».

Так что, спускаясь с международных высот на страдающую по влаге нашу грешную землю, можно сказать: «Уважаемые дачники, на Киотский протокол надейтесь, да сами не плошайте. Как бы ни хотелось отказаться это признавать, но засушливые сезоны в нашей климатической полосе – это всерьез и надолго. Поэтому осваивайте специальность мелиоратора, разрабатывайте соответствующую стратегию садово-огородного земледелия, приобретайте устойчивые к засухе сорта овощей и фруктов и… берегите себя! Экстремальная жара и здоровье – вещи мало совместимые».