Грядет год Тигра: Казанский зооботсад объявил конкурс детского творчества

Казанский зооботанический сад в преддверии новогодних праздников объявил конкурс детского творчества «Зимняя красавица. Грядет год Тигра». Об этом сообщатся на странице зоопарка в Instagram.

Чтобы принять участие в самом нарядном конкурсе уходящего года, необходимо подготовить поделку на новогоднюю тему «Грядёт год Тигра». Нужно изготовить новогоднего Тигра, подписать ФИО, возраст, номер для связи и принести поделку на кассу зоопарка «Река Замбези» с пометкой «для ЭМО».

Поделки принимаются с 1 декабря по 7 января по адресу: ул. Хади Такташа, 120. Победителей ожидает подарок и грамота. В конкурсе могут принимать участие дети до 18 лет.

Итоги подведут 12 января. Результаты можно будет увидеть на страничке в Instagram, а также в группе в ВК.