Грузовые автомобили берут в лизинг чаще, чем легковые

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпромбанк Автолизинг»

По данным компании «Газпромбанк Автолизинг», грузовые автомобили составили более половины от всего объема продаж автотранспорта и спецтехники в 2023 году. Показатели организации, являющейся одним из ведущих игроков в сегменте автотранспорта, демонстрируют общий тренд рынка лизинговых услуг.

В течение 2023 года «Газпромбанк Автолизинг» заключил 58 263 новых договора с ИП и юридическими лицами, что в два раза больше, чем в предыдущем. Максимальный прирост, 55% продаж (+145 процентных пунктов к 2022 году), обеспечил именно сегмент грузового транспорта.

Реализация легковых автомобилей принесла компании 23,5% всего объема нового бизнеса (+103 процентных пункта к 2022-му), а строительной и дорожно-строительной техники — 20% (+70 процентных пунктов). Суммарная доля LCV и автобусов составила менее 2%.

«В первом полугодии мы успешно реализовали отложенный спрос преимущественно за счет продаж китайских грузовых автомобилей, а во втором — учли в своем предложении изменения рынка, связанные с ростом ключевой ставки Центробанка России и другими факторами, — отметила Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг». — В результате первоначальный годовой план продаж был выполнен на 187% (рост YOY 213%)».

Прорывными продуктами для компании, ее клиентов и рынка лизинга в целом стали маркетплейс готовых лизинговых решений ЛизингМаркет и Агрегатор транспортных средств (АТС, auto.autogpbl.ru).

«Газпромбанк Автолизинг» (ООО «Газпромбанк Автолизинг») — специализированная лизинговая компания, входящая в состав группы «Газпромбанк Лизинг». Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга — легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.

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