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Происшествия 25 ноября 2024 09:12

Грузовой самолет DHL упал на жилой дом в Вильнюсе

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Грузовой самолет разбился, когда подлетал к Вильнюсскому международному аэропорту.

Как сообщает ТАСС, самолет упал на жилой двухэтажный дом. На борту было два пилота и два сотрудника компании.

Спасти удалось только одного пилота, второй – погиб.

Пилота спасатели достали из-под обломков лайнера. Он был в сознании, но спустя несколько минут от полученных травм скончался. Еще два человека госпитализированы.

Самолет летел в Вильнюс из Лейпцига.

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