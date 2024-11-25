Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Грузовой самолет DHL упал на жилой дом в Вильнюсе
Грузовой самолет разбился, когда подлетал к Вильнюсскому международному аэропорту.
Как сообщает ТАСС, самолет упал на жилой двухэтажный дом. На борту было два пилота и два сотрудника компании.
Спасти удалось только одного пилота, второй – погиб.
Пилота спасатели достали из-под обломков лайнера. Он был в сознании, но спустя несколько минут от полученных травм скончался. Еще два человека госпитализированы.
Самолет летел в Вильнюс из Лейпцига.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников