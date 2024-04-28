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Общество 28 апреля 2024 21:20

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от МКС

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Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от МКС – он вернется на Землю через 36 часов после отстыковки, 30 апреля. Об этом передает РИА Новости.

Корабль стартовал 22 марта с Земли – он единственный на данный момент аппарат, предназначенный не только для доставки грузов на орбиту, но и возвращения научных материалов и других грузов с космической станции. По технологии он может оставаться на орбите около месяца.

В компании SpaceX перед последним стартом Dragon сообщали, что для него это четвертый рейс на МКС.

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