Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от МКС – он вернется на Землю через 36 часов после отстыковки, 30 апреля. Об этом передает РИА Новости.

Корабль стартовал 22 марта с Земли – он единственный на данный момент аппарат, предназначенный не только для доставки грузов на орбиту, но и возвращения научных материалов и других грузов с космической станции. По технологии он может оставаться на орбите около месяца.

В компании SpaceX перед последним стартом Dragon сообщали, что для него это четвертый рейс на МКС.