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Грузовой Boeing 767 аварийно сел в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси
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В аэропорту Стамбула совершил аварийную посадку пассажирский самолет, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Boeing 767 сел прямо на фюзеляж из-за проблем с передней стойкой шасси.
Информации о пострадавших и причинах аварии пока не поступало.
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