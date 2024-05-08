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Происшествия 8 мая 2024 10:05

Грузовой Boeing 767 аварийно сел в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси

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В аэропорту Стамбула совершил аварийную посадку пассажирский самолет, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Boeing 767 сел прямо на фюзеляж из-за проблем с передней стойкой шасси.

Информации о пострадавших и причинах аварии пока не поступало.

#самолет
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