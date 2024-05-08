Грузовой Boeing 767 аварийно сел в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси

В аэропорту Стамбула совершил аварийную посадку пассажирский самолет, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Boeing 767 сел прямо на фюзеляж из-за проблем с передней стойкой шасси.

Информации о пострадавших и причинах аварии пока не поступало.