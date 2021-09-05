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Ру Тат
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5 сентября 2021  19:37
Полина Шевчук

Грузовик вылетел с дороги и врезался в частный дом в РТ, водителя зажало в кабине

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Грузовик вылетел с дороги и врезался в частный дом в РТ, водителя зажало в кабине

ДТП произошло сегодня около двух часов дня в селе Шигаево Сармановского района республики.

 

Фото: © 

Водитель грузовика «КАМАЗ» с прицепом не справился с управлением, большегруз съехал с дороги, снес забор  и протаранил частный дом.

 

Фото: © 

«За рулем мужчина был. На вид около 33-35 лет. Его в кабине зажало. Вызывали спасателей. Они его вытащили и передали медикам скорой помощи. Врачи забрали пострадавшего в больницу», – пояснили очевидцы аварии.
 

 

Фото: © 

 

#авария татарстан #дтп с грузовиком
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