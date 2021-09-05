Грузовик вылетел с дороги и врезался в частный дом в РТ, водителя зажало в кабине

ДТП произошло сегодня около двух часов дня в селе Шигаево Сармановского района республики.

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Водитель грузовика «КАМАЗ» с прицепом не справился с управлением, большегруз съехал с дороги, снес забор и протаранил частный дом.

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«За рулем мужчина был. На вид около 33-35 лет. Его в кабине зажало. Вызывали спасателей. Они его вытащили и передали медикам скорой помощи. Врачи забрали пострадавшего в больницу», – пояснили очевидцы аварии.

