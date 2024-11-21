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Происшествия 21 ноября 2024 09:23

Грузовик въехал в отбойник на трассе М7 и опрокинулся, пассажир погиб

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Грузовик въехал в отбойник на трассе М7 и опрокинулся, пассажир погиб

Накануне на 1064 километре трассе М-7 грузовик въехал в отбойник и опрокинулся.

ДТП произошло в Тукаевском районе РТ.

В результате 62-летнего пассажира придавило кабиной и он скончался на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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