Грузовик с каменноугольным коксом опрокинулся на легковушку в Нижнекамске

В промзоне Нижнекамска опрокинулся грузовик с каменноугольным коксом. Содержимое высыпалось на попутный автомобиль Chevrolet Klan.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне вечером. Предварительно, водитель грузового Howo не справился с управлением, в результате чего транспорт опрокинулся.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате ДТП пострадал 41-летний водитель грузового автомобиля. У него диагностировали сотрясение, тупую травму живота и ушиб позвоночника.