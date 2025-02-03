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Происшествия 3 февраля 2025 15:34

Грузовик с каменноугольным коксом опрокинулся на легковушку в Нижнекамске

В промзоне Нижнекамска опрокинулся грузовик с каменноугольным коксом. Содержимое высыпалось на попутный автомобиль Chevrolet Klan.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне вечером. Предварительно, водитель грузового Howo не справился с управлением, в результате чего транспорт опрокинулся.

Фото: © Госавтоинспекция Нижнекамска

В результате ДТП пострадал 41-летний водитель грузового автомобиля. У него диагностировали сотрясение, тупую травму живота и ушиб позвоночника.

#нижнекамск
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