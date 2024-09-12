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Грузовая баржа из Татарстана врезалась в железнодорожный мост в Костроме
Сегодня утром в Костроме грузовая баржа «Ленанефть 2029» врезалась в железнодорожный мост на Волге, пострадавших и разлива нефти нет. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Костромская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта.
Танкер следовал из Татарстана в Ярославль и влетел в перекрытие железнодорожного моста на перегоне Кострома-Новая – Каримово, сообщает ТАСС. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
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