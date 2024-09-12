Грузовая баржа из Татарстана врезалась в железнодорожный мост в Костроме

Сегодня утром в Костроме грузовая баржа «Ленанефть 2029» врезалась в железнодорожный мост на Волге, пострадавших и разлива нефти нет. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Костромская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта.

Танкер следовал из Татарстана в Ярославль и влетел в перекрытие железнодорожного моста на перегоне Кострома-Новая – Каримово, сообщает ТАСС. Сумма причиненного ущерба устанавливается.