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Грузоперевозки по Северному морскому пути к 2035 году вырастут до 170 млн тонн
Грузоперевозки по Северному морскому пути к 2035 году увеличатся до 170 млн тонн. Об этом сообщил советник Президента РФ, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин во время сессии «Трансграничные грузоперевозки: вызовы и горизонты возможностей», которая прошла на форуме «РОСТКИ».
«Понятно, что Северный морской путь – это сегодня мечта, но это и реальность. И те грузы, 40 млн тонн, которые Россия перевезла в этом году. Это очень большой объем. А объем перевозок, который готовы будут представить грузоотправители до 2035 года, – 170 млн тонн. Это только вывоз продукции. Можно себе представить, сколько нужно ледоколов, флота и так далее», – сказал советник Президента РФ.
Левитин подчеркнул, что Россия и Китай по этому проекту могут быть очень надежными партнерами, поскольку больше всех заинтересованы в таком коридоре.
При этом, по его словам, в России необходимо развивать и железнодорожное сообщение, поскольку нынешние объемы грузоперевозок уже превышают возможности железнодорожного транспорта.
«Мы с вами должны быть партнерами, не конкурентами, нам надо быть вместе. У стран БРИКС сегодня половина всего грузооборота мира. Если мы будем работать в одной команде, то увеличим объемы перевозок и не будем друг с другом конкурировать, отдавать этот рынок компаниям, которые не хотят работать с Россией, Китаем или другими партнерами по БРИКС», – обратился Левитин к представителям китайских компаний.
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