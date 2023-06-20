Грузия вышла на первое место по экспорту тихих вин в Россию, опередив Италию

В период с января по май 2023 года Грузии удалось выйти на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию. За это время оттуда было ввезено 24,15 млн литров напитка в то время, как Италия поставила 23,36 млн литров. Об этом сообщает газета «Ъ».

В материале также отмечается, что на 25% увеличились поставки вин из Испании (до 20,46 млн литров), из Франции — на 23%, до 10,04 млн литров, из Португалии — на 69%, до 9,61 млн л год к году.

По словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, это связано с тем, что в конце 2022 года у Грузии и России не было проблем с оплатой и логистикой. Рост доли грузинских вин был обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Таким образом, российские сети начали заключать прямые контракты с производителями и теперь предлагать минимальные цены на полках в магазинах.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев добавил, что рост поставок из Италии может сдерживаться из-за сложностей с оплатой в связи с санкциями, ростом курсов валют и повышением цен на определенные позиции.