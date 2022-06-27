Грузия временно закрыла границу с РФ из-за сильных дождей

Власти Грузии на время приостановили работу таможенно-пропускного пункта (ТПП) «Казбеги», расположенного на границе с Россией. Причиной стали обильные дожди, которые повредили дорогу международного значения, ведущую к пункту пропуска, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Службы доходов министерства финансов республики.

Из-за обильных осадков реки Терек и Девдораки вышли из берегов и повредили участок дороги международного значения, которая ведет к границе с РФ, уточнили в ведомстве.

С 15 июня Грузия отменила все ограничения на въезд для иностранных туристов, связанные коронавирусными мерами. Туристов освободили от обязанности предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации при пересечении границы.

В мае Россия открыла сухопутную границу с Грузией. До этого для пересечения наземной границы требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины.