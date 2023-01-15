Грузия отказалась поставлять военную помощь Киеву

Грузия не намерена вступать в конфликт на Украине, поэтому не планирует оказывать ей военную помощь. Об этом со ссылкой на вице-премьера, министра культуры, спорта и молодежи республики Тею Цулукиани сообщает ТАСС.

«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния», — подчеркнула она.

Министр отметила, что Тбилиси не планирует возвращать Киеву вооружение (комплексы «Бук»), которое ранее приобретала за собственные средства.