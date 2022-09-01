Грузия не планирует вводить визовый режим для россиян

Грузия не планирует вводить визовый режим для граждан России. Об этом со ссылкой на председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим», — подчеркнул он.

Кобахидзе поделился, что считает требования радикальной оппозиции о введении виз для россиян «спекуляциями, связанными с пропагандой».

«Действующие власти заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с нахождением россиян в Грузии, и все находится под контролем соответствующих органов», — заявил председатель партии.

Ранее страны Евросоюза заявили, что планируют ограничить выдачу туристических виз для граждан России. Часть стран выступила за полный запрет на въезд для россиян в Европу, однако другая высказалась против инициативы либо предложила сделать ограничение выборочным.