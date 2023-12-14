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Грузии предоставят статус кандидата на вступление в ЕС
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Грузии решено предоставить статус кандидата в члены Евросоюза. Решение принято на саммите глав государств и правитель стран ЕС, рассказал в соцсетях глава Евросовета Шарль Мишель.
Помимо этого, сообщил он, принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в объединение. Напомним, что эти две страны получили статус кандидата летом прошлого года.
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