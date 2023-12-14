Грузии предоставят статус кандидата на вступление в ЕС

Грузии решено предоставить статус кандидата в члены Евросоюза. Решение принято на саммите глав государств и правитель стран ЕС, рассказал в соцсетях глава Евросовета Шарль Мишель.

Помимо этого, сообщил он, принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в объединение. Напомним, что эти две страны получили статус кандидата летом прошлого года.