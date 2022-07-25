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Ру Тат
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Происшествия
25 июля 2022  18:42
Полина Шевчук

Груженный щебнем «КАМАЗ» завалился на легковушку после ДТП в Татарстане

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Груженный щебнем «КАМАЗ» завалился на легковушку после ДТП в Татарстане
Очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня около трех часов дня на трассе Казань – Ульяновск в Дрожжановском районе республики.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы происшествия, на трассе столкнулись груженный щебнем «КАМАЗ» и легковушка «Лада». После столкновения прицеп с щебнем завалился на автомобиль.

 

Фото: © очевидцы 

«В отечественной легковушке была семья с ребенком. Девочке на вид около 5-6 лет. В результате ДТП пострадала женщина – у нее разбита голова», – поделились с агентством свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

#ДТП с пострадавшими #авария на трассе #дтп с грузовиком
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