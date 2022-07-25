Груженный щебнем «КАМАЗ» завалился на легковушку после ДТП в Татарстане

Очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня около трех часов дня на трассе Казань – Ульяновск в Дрожжановском районе республики.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы происшествия, на трассе столкнулись груженный щебнем «КАМАЗ» и легковушка «Лада». После столкновения прицеп с щебнем завалился на автомобиль.

Фото: © очевидцы

«В отечественной легковушке была семья с ребенком. Девочке на вид около 5-6 лет. В результате ДТП пострадала женщина – у нее разбита голова», – поделились с агентством свидетели ДТП.