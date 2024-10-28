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Происшествия 28 октября 2024 08:22

Груженая фура перевернулась при выезде из Казани

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На объездной трассе М7 в сторону Москвы при выезде из Казани перевернулась груженая фура. Видео последствий ДТП «Татар-информу» прислали очевидцы. Авария произошла на развязке около поселка Дербышки.

Большегруз влетел в отбойник и от сильного удара лег на бок.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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