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Груженая фура перевернулась при выезде из Казани
На объездной трассе М7 в сторону Москвы при выезде из Казани перевернулась груженая фура. Видео последствий ДТП «Татар-информу» прислали очевидцы. Авария произошла на развязке около поселка Дербышки.
Большегруз влетел в отбойник и от сильного удара лег на бок.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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