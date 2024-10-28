Груженая фура перевернулась при выезде из Казани

На объездной трассе М7 в сторону Москвы при выезде из Казани перевернулась груженая фура. Видео последствий ДТП «Татар-информу» прислали очевидцы. Авария произошла на развязке около поселка Дербышки.



Большегруз влетел в отбойник и от сильного удара лег на бок.



На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.