Грустный Даку, новый «Рубин» и игровой почерк Артиги: закулисье закрытой игры с «Женисом»

Третья победа «Рубина» подряд на зимних сборах – итог приятный, но не самый главный. Куда важнее, как Артиге удается «перестроить головы» игрокам после трех лет футбола Рахимова и приучить их действовать иначе. Корреспондент «ТИ-Спорта» находится в Белеке, побывал на первом матче второго сбора казанцев и рассказывает о подробностях закрытой игры.





Подколы Черчесова и грустный Даку

Когда команда подъехала к полю для предстоящего матча, футболисты поочередно подошли поздороваться с каждым из сотрудников персонала и журналистами, а замыкал «процессию» Александр Зотов с крупной музыкальной колонкой в руках. «Без косяка не бывает у нас никогда, ничего не бывает без косяка», – звучало мощными басами из устройства, пока игроки готовились к матчу: кто крутил педали на тренажерах, кто разминался на ковриках в специальном помещении.

А в это время на бровке вместе с руководителем отдела спортивной науки (бывшим тренером по физподготовке) Хосе Пастором Верчили совершал рывки Мальдонадо, который уже стал легендой. Рывки защитник делал уже вполне прилично, хотя на ноге еще имеется фиксирующая мышцу натяжка. После такие же рывки делал уже Руслан Безруков.

«Пятнадцать секунд», – повторял физиотерапевт Мигель Марин на русском языке, и Руслан «давал газа». А вот кого не было даже на бровке на индивидуальных занятиях, так это Мирлинда Даку. Настроение у албанца не сказать, что было радужное. Он то заходил в раздевалки, то выходил и задумчиво смотрел на поле. Судя по всему, речи о скором возвращении форварда на нынешних сборах, а возможно, и на всех зимних сборах пока не идет.

Зато всегда прекрасное настроение у Франка Артиги оставалось и до матча, и после него, когда он сначала шутил с журналистами, на каком языке будет разговаривать. А потом «зацепился языками» со Станиславом Черчесовым, который вместе со своими помощниками по «Ахмату» наблюдал за вторым таймом игры.

– Вас видели перед игрой, вы успели пообщаться со всеми: спортивным директором, травмированными, запасными и основными игроками, пресс-службой. Буквально за 15 минут со всеми! Как вам удается быть таким активным? – задавались вопросом журналисты после игры.

– Безусловно, никого нельзя обделять вниманием, потому что все игроки – часть команды: и те, кто выходит на поле, и те, кто в данный момент не играет из-за повреждений. И Безруков, и Даку – это все важные игроки. Есть еще футболисты, у которых длительные травмы. Важно, чтобы они чувствовали мою поддержку, продолжали свой восстановительный процесс и как можно скорее вернулись в общую группу. Мы – одна команда, – объяснял Артига.

План с латералями работает?

Бывает ли когда-то у «Рубина» «без косяка», судить только вам. Конкретно в победном матче с казахстанским «Женисом» благодаря дублю Жака Сиве (2:0) казанская команда не сыграла безупречно, даже с учетом скромного статуса соперника, – вопросов хватает. Но и катастрофических «косяков» замечено не было.

Зато был заметен персональный прогресс отдельных игроков в их новой ипостаси. Настолько высоко и активно крайние защитники Арройо и Никита Рожков не действовали ранее, пожалуй, никогда. Даже в первых двух матчах при Артиге такой активности от них видно не было. Буквально основная опасность «Рубина» в стартовые 30 минут матча исходила именно от Рожкова. В один момент Илья на подступах к штрафной классно отборолся за мяч в борьбе с защитником соперника и протолкнул его к вратарской, где мяч подхватил Сиве.

В одной из следующих атак Илья хорошо забегал в штрафную при навесе, но немного не дотянулся до мяча. В итоге именно от него и пришел гол на 35-й минуте встречи, когда Илья решился на удар из-за пределов штрафной, а мяч отрикошетил от того же француза Сиве и залетел в ворота.

– В первом тайме очень активно себя показал Илья Рожков. Скажите, какая у него была индивидуальная задача? – задавал вопрос корреспондент «ТИ-Спорт» Артиге после матча.

– Рожков – один из самых перспективных игроков команды. Он очень молод, но всегда действует максимально активно на всех позициях. Сейчас он играет, по сути, на своей непрофильной позиции, но я думаю, что на своем родном месте он будет играть еще лучше. Это очень цельный игрок с отличными физическими качествами. Если сохранит голову на плечах, его ждет очень хорошее будущее, – ответил испанский специалист, так и не объяснив, что он имел в виду под непрофильной позицией.

С другого фланга Андрес Арройо пусть и не действовал столь же активно, но его забеги по бровке тоже становились серьезным «беспокоящим фактором» для защитников «Жениса». Пора бы уже констатировать, что это далеко не те оборонительные редуты из пяти оборонцев, которые были при предыдущем наставнике. Номинальные латерали частенько оказывались выше номинальных полузащитников, подключаясь в атаку.

«Рубин» перестраивается быстрее, чем ожидали, но есть вопросы к исполнителям

Если в первых двух матчах с сербским ИМТ и македонской «Стругой» болельщики увидели, что казанцы действительно пытаются играть в «низовой» футбол, искать ближнего партнера вместо длинных забросов и пытаться доставлять мяч в атаку через пас, то это походило скорее на первые шаги новорожденного. На этот же раз казанцы уже работали по новым «лекалам» так, будто это и была их основная тактическая модель в нынешнем сезоне. Не будем говорить, что новая тактическая модель «сидит как влитая», но очевидно: футболисты смогли «перестроить головы» с Рахимова на Артигу.

Даже из глубокой защиты игроки старались выводить мяч через пас. Показательный момент случился под самый конец двухчасового матча, когда одна из таких атак началась с издевательского финта Нигматуллина, который не побоялся обыгрывать прессинговавшего нападающего «Жениса» обманным движением, после чего перевел мяч на фланг, а в конечном итоге атака через движение мяча по полю привела к удару по чужим воротам.

Вот только значительно выше ворот. Совсем расстроилась игра в завершении атак у «Рубина» во втором тайме, когда на поле вышли Тесленко и Грицаенко, а в середине – Кабутов и Кузнецов. В качестве опорника на поле появился и Адель Тешкин из «Рубина-2». Тут стало очевидно, что при другом сочетании исполнителей «новый» футбол далеко не всегда приводил к качественному завершению.

Например, в середине тайма казанцы провели атаку по правому флангу как раз после идеальной комбинации, пришедшей из глубины с помощью мелкого, но качественного паса. По ее итогу Ломовицкий решал, куда отправить мяч, – прострелить на Мукбу или навесить на дальнюю штангу на Васильева. Александр выбрал первый вариант и буквально вывел Энри на гол – оставалось только протолкнуть мяч мимо вратаря. Вместо завершения тот зачем-то стал обыгрывать голкипера обманными движениями. Справедливости ради нужно отметить, что Мукба после своих неудач в завершении старался компенсировать это в центре поля, когда из раза в раз классно подставлял корпус и выгрызал мяч для новой атаки.

Вскоре после этого Кузнецов попытался повторить трюк Рожкова, отборолся слева, но на достойное завершение у него то ли сил не хватило, то ли сноровки. Ему, по сути, оставалось лишь отдать на набегающего одинокого Мукбу, а получился какой-то недопрострел-недопередача. После этого вновь Ломовицкий проходил по правому флангу и простреливал прямо под ногу Кузнецову, но тот запустил мяч за пределы ограждения поля. Еще в одном эпизоде последней четверти матча Никиту Васильева идеальным навесом выводили один на один с вратарем, и тот хорошо принял мяч на грудь, но вратаря переиграть не сумел в упор.

Итог прост: ближайшему резерву категорически не хватает мастерства и качества в завершении. Хватит ли его основным игрокам? Тоже пока под вопросом. Впрочем, победа есть победа. Три виктории подряд должны помочь казанским футболистам почувствовать себя увереннее. Об этом говорил и Артига в беседе с журналистами.

– Третья игра – третья победа под вашим руководством. То, что вы хотите уже видеть, игроки выполняют на поле?

– Да, безусловно. Как и на каждом матче на сборах, всегда есть моменты, которые заметно улучшаются, и есть те, которые необходимо дорабатывать. Но самое главное, что ребята показывают замечательное отношение к работе. Они действуют очень активно, интенсивно и агрессивно – как в тренировочном процессе, так и в играх. Мы добились побед на этих сборах, и это очень важно для обретения уверенности. Мы стараемся воплощать в жизнь некоторые новые элементы, работа идет своим чередом.

– А насколько тот факт, что были три победы, важен для вас в контрольных матчах?

– Победы всегда важны, они дают команде уверенность. Но самое главное сейчас – проанализировать все по следам этой игры: что получилось, а что нет, чтобы потом постараться прибавить в тех компонентах, где это необходимо.