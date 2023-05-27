«Грустно расставаться»: в деревне Алан последний звонок прозвучал для одного ученика

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Конец мая – в российских школах традиционно проходят торжественные линейки по случаю окончания учебного года. Последний звонок прозвучал и для выпускников школы села Алан Тюлячинского района. Этот год для сельской школы примечателен тем, что его стены после 11 класса покидает всего один ученик. Сокращение числа учащихся в деревенских школах – грустное явление нашего времени. Нередко в двух-, трехэтажных просторных зданиях теперь учатся всего несколько десятков детей, средние школы вынуждены стать девятилетками. Эти изменения не обошли стороной и село Алан. Но эта школа с небольшим зданием и всего 50 учениками все же сохранила статус 11-летней школы.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Ее мы заметили сразу после въезда в село. Скромное одноэтажное здание. Рядом – двухэтажная постройка. В нем находятся детский сад и администрация сельского поселения.

На крыльце школы в ряд выстроились ребята с наискосок надетыми лентами выпускника.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Торжественная линейка будет проходить в холле. На аккуратно расставленных в несколько рядов стульях разместились учащиеся, родители, учителя, бабушки и дедушки, пришедшие посмотреть праздник. Атмосфера – почти по-домашнему уютная, как это бывает в маленьких деревенских школах. Нет и лишнего пафоса, наигранности, потому что здесь все друг друга знают. Всего 50 учеников на всю школу, и за эти годы они все не просто подружились, а стали практически одной семьей. Разговоры, шутки, интонации – все знакомое, родное, к учителям здесь по-прежнему обращаются «апа», «абый» – приятно, что эта традиция все еще живет в татарских школах.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Не переживал из-за того, что один учусь в классе»

11-й класс в этом году окончил единственный ученик – Раиль Давлетшин. Но с последним звонком поздравляли не только его – еще 10 детей завершили учебу после 9 класса.

«Как ты себя чувствовал, когда один сидел в классе?» – интересуюсь у Раиля. «Я об этом даже не думал и не переживал», – говорит Раиль. А на 10-11 класс он остался потому, что хотел поступать в вуз напрямую, не через колледж.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Хочу пойти в академию спорта, стать тренером. Хочу работать с детьми. Если уходишь после девятого класса, ты учишься в колледже 4 года, а потом в вузе еще 4 года. Я подумал, что лучше будет два класса выучиться, и прямо в вуз», – объясняет выпускник свое решение.

«Домашнюю работу, значит, каждый день проверяли, раз ты один в классе», – говорю Раилю. «Да, домашнюю работу делал без проблем», – отвечает он.

«Учителя в него верят. Он идет к своей цели, поэтому каких-то особых трудностей не возникало, они и сам спокойно учился, хоть и один ребенок в классе», – говорит педагог-организатор Алсу Фаттахова.

Раиль играет в волейбол, участвует в олимпиадах, образовательных лагерях, форумах. Учителя школьного активиста любят. «Вижу Раиля – и сразу в слезы», – признается классный руководитель Раушания Хусаинова.

«Когда всего один ребенок, конечно, чуть сложнее во время разных праздников, выступлений класса. Но Раиль спокойно к этому отнесся, участвовал. Хоть и с одним учеником, но класс жил. Очень хороший, воспитанный, умный. Так не хочется расставаться, я уже целый месяц плачу. Вчера давление даже поднялось… Очень-очень грустно. Вижу его – и тут же хочется плакать», – говорит Раушания ханум.

«В сентябре ко мне в пятый класс придут 12 детей. А Раиль шутит: “Апа, все лето буду работать на "шабашке", вам куплю целую коробку пустырника”», – рассказывает она.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Какую бы профессию ни выбрали, пусть возвращаются в село»

Родители Раиля – Галия и Сайдаш Давлетшины тоже поздравили сына с его праздником. Отец вспоминает, как поддержал решение Раиля остаться в школе после 9-го класса.

«В селе у нас детей немного. Большинство боятся ЕГЭ и после девятого класса стараются сбежать из школы. А мой сын хотел поступить в вуз, сказал, что останется. Не перешел ни в другую деревню, ни в районный центр. Я тоже сказал: “Чем перескакивать туда-сюда, оставайся”. Он уже привык здесь. Педагогический коллектив в Аланской школе тоже сильный, один из лучших по всем районе.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Он никогда не жаловался на трудности. Каких-либо проблем не возникало. Сын хочет пойти в сферу спорта. Сейчас ведь молодежь мыслит по-другому, не как мы. Нам кажется, что работа должна быть такой, чтобы ее руками можно было делать. После вуза он станет или тренером, или учителем. Если повезет, может попасть в какую-нибудь команду. Пусть учится, попробует так, как ему хочется. Раз у него есть желание, я не возражал», – рассказывает отец Раиля.

Сайдаш Миннурович поздравил выпускников также и от имени хозяйства «Алан». «Какую бы они сферу ни выбирали, пусть все равно возвращаются. Надо сохранить село. Сами видите, молодежи в деревне мало. Мы всех вас ждем с распростертыми объятиями», – обратился к детям руководитель организации.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Из школы уходить не хочется»

В следующем году среднюю школу в Алане окончит также единственный ученик. Но дальше уже будет лучше – из нынешних девятиклассников шестеро продолжат обучение в 10-11 классах. А в первый класс придут еще десять учеников, поэтому дела в школе обстоят сравнительно неплохо.

Чтобы поздравить выпускника 9-го класса Фазыла, пришли его мама и бабушка. Они тоже были очень взволнованы, весь праздник на глазах стояли слезы.

«Он остается на 10-й класс. Сам так захотел. Учится хорошо. Поэтому я тоже ему говорю – не уходи после девятого, лучше поступай в вуз. Он и сам хочет получить высшее образование. Думает выбрать медицину или программирование», – рассказывает мама Гульгена апа.

Бабушка Миннегуль тоже растрогана – год за годом она приходит в школу разделить с внуками эти торжественные для них минуты.

«В Аланской школе у меня учились трое детей, пять внуков. Большое спасибо учителям. Школа у нас очень хорошая, жизнь здесь кипит. Зайдешь – и уходить уже не хочется. Все условия есть, учиться и учиться. Лишь бы времена были мирные, чтобы наших детей не забирали. Чтобы они с радостью вступали во взрослую жизнь, шли к своей мечте. Учителя, родители всегда дадут хороший совет, поддержат их», – выразила свои пожелания Миннегуль апа.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Интеллигенции в селе осталось мало»

Хоть и без дорогого ремонта, школа опрятная, красивая. Заметно, что здесь заботятся о хороших условиях для детей. Но больше всего запомнился педагогический коллектив. В Аланской школе работает 21 учитель. Причем половина из них – мужчины. По словам Алсу Фаттаховой, такая школа единственная во всей округе. Не только труд и физкультуру, но и физику, русский язык здесь преподают мужчины, два учителя математики, директор школы – тоже мужчины. В наше время, когда многие сферы – литература, культура, журналистика, образование – уже больше ложатся на женские плечи, это редкое и необычное явление.

«Я пришла работать в эту школу 25 лет назад. В каждом классе были по две параллели, по 30 учеников в каждой. Сейчас, конечно, школа стала совсем компактной», – говорит Алсу Фаттахова.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Завуч школы, учитель географии Гульфия Шайхутдинова связала свою судьбу с Аланской школой в 1989 году. За тридцать лет изменилось не только число учеников, но и отношение детей к учебе, отмечает она.

«Я здесь выпускаю уже третье поколение. Родители нынешних школьников – мои бывшие ученики. Времена меняются, и школа вынуждена меняться. Без этого не выжили бы.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Чем меньше школа, тем более индивидуальный подход к учащимся. Но нет возможности выбора. Сейчас в деревне интеллигенции осталось мало. Дети интеллигенции в школу приходили с другим уровнем подготовки. Сейчас не везде у учеников хорошее отношение к учебе. Должно быть сильное влияние со стороны родителей», – говорит Гульфия Ханифовна.

Именно в Аланской школе Гульфия ханум выучила свой родной язык. Поскольку она училась в русской школе и в институте общалась только на русском, татарский подзабыла и даже боялась на нем говорить, опасаясь делать ошибки. «Сейчас я говорю свободно. Раньше боялась перепутать какие-то похожие слова и даже записывала для себя их переводы, чтобы не ошибиться», – рассказала она.

Автор: Энже Габдуллина, intertat.tatar; перевод с татарского