Грустная история Жафярова в «Ак Барсе»: почему татарская звезда КХЛ гаснет в Казани?

Дамир Жафяров переходил в «Ак Барс» в статусе звезды КХЛ, и вряд ли кто-то мог предположить, что в Казани у хоккеиста может что-то пойти не так

Фото: ak-bars.ru

Еще на Кубке ТАНЕКО стало понятно, что сезон для Дамира будет непростым

Трансфер Дамира Жафярова в «Ак Барс» этим летом должен был стать красивой историей. Единственный в команде полевой хоккеист-татарин, один из самых узнаваемых игроков КХЛ в последние годы – все это было настоящим подарком для маркетинговой службы клуба.

Дамир переходил в «Ак Барс» в статусе звезды КХЛ, и еще в июле никто не мог даже предположить, что в карьере хоккеиста в Казани может что-то пойти не так. В первые дни предсезонной подготовки Зинэтула Билялетдинов сразу начал заигрывать Жафярова в первом звене с Радуловым и Сафоновым. В разговорах с Дамиром после тренировок невозможно было не увидеть блеск и огонь в глазах. Он ощущал к себе полное доверие тренерского штаба.

Дебютный гол Жафярова на предсезонке не заставил долго ждать – он состоялся в дебютном матче в Альметьевске. В преддверии Кубка ТАНЕКО в Казани к игроку был повышенный интерес как со стороны болельщиков, так и СМИ. Лиричных разговоров было много, но на деле история домашнего турнира получилась более чем прозаичной. 0+1 в 4 матчах – таковой была статистика Дамира на первом предсезонном турнире «Ак Барса».

«Как могу объяснить причины невыразительной игры Жафярова? Я с ним разговаривал накануне, задавал такие же вопросы. В каком состоянии он находится, как себя чувствует, комфортно, некомфортно. Всё его устраивает, всё нормально. Возможно, ему необходимо больше времени, чтобы он мог сыграть так, как умеет играть», – объяснял Билялетдинов невыразительную игру Жафярова журналистам после Кубка ТАНЕКО.

На Кубке губернатора челябинской области Жафяров сыграл лишь два матча, в которых набрал 1 балл Фото: ak-bars.ru

Неожиданный переход Свечникова подверг Жафярова постоянной ротации

11 августа «Ак Барс» провернул третий громкий трансфер лета после переходов Жафярова и Дмитрия Яшкина. В Казань из-за океана вернулся звездный воспитанник – Евгений Свечников. Экс-форвард «Сан-Хосе», «Виннипега» и «Детройта» до последнего ждал предложения из НХЛ и был согласен даже на минимальный контракт (750 тысяч долларов). Однако даже с такими скромными аппетитами Евгению не удалось остаться в Северной Америке.

К тренировкам в «Ак Барсе» Свечников приступил в заключительный период подготовки команды. До первого матча сезона с ЦСКА оставалось буквально 1,5 недели. И Билялетдинову именитого нападающего нужно было срочно заигрывать, чтобы хоть как-то подготовить к старту чемпионата.

Второе и четвертое звенья в «Ак Барсе» по понятным причинам были неприкосновенны. Рушить и менять там что-либо не имело смысла: все работало как швейцарские часы. А вот в первой и третьей тройках можно было проводить ротацию. Несмотря на наличие Жафярова, место ушедшего Воронкова в звене Радулова было вакантным. Да и в тройке Кирилла Семенова должность Кирилла Петрова не была системообразующей.

На турнире в Челябинске Жафяров сыграл уже лишь два матча, в которых набрал 1 (0+1) очко. Столько же баллов (0+1), но уже за три игры, заработал Свечников. А вот Петров результативных действий не заработал совсем.

В гостевой встрече с минским «Динамо» Дамир Жафяров оказался вне заявки Фото: ak-bars.ru

Старт чемпионата обернулся для Жафярова результативным кошмаром

2 минуты и 39 секунд в первом матче с минским «Динамо», 7 минут и 41 секунда – с «Куньлунем», менее 7 минут – в минувшем «Зеленом дерби». Трудно поверить, что столько времени на льду проводит один из самых высокооплачиваемых хоккеистов «Ак Барса».

Во вчерашней гостевой встрече с минским «Динамо» Жафяров и вовсе оказался вне заявки. Свое решение не выпускать нападающего на игру Зинэтула Хайдярович объяснил просто – молодым хоккеистам Терехову и Быкову надо было тоже дать сыграть. Но, учитывая травму Свечникова, наставник «Ак Барса» вряд ли бы отказался от помощи Жафярова на льду, будь он в хорошей форме.

За 10 матчей у Дамира всего один гол и ноль результативных передач. Статистика для топ-форварда крайне печальная. Кто-то скажет, что эти цифры напрямую коррелируются с малым игровым временем. С этим спорить трудно, но истина кроется в несколько иных аспектах.

В свое время выдающийся канадский хоккеист Уэйн Гретцки говорил, что хорошего нападающего от посредственного отличает умение вовремя находиться там, где будет шайба. Обращая во внимание это выражение, например, неудивительно, почему сейчас король пятака, Дмитрий Яшкин, находится в топе бомбардиров.

Что касается Жафярова, то в игре за «Ак Барс» ему не хватает не столько технического арсенала, сколько эмоций. Он раздосадован своей игрой, естественно, неудовлетворен своим положением в клубе. Но между тем в сменах, в которых Билялетдинов дает ему время на льду, ничего не показывает. Он не выглядит заряженным и сконцентрированным и, кажется, вообще, не понимает своей роли в команде.

А вместо полезных действий Жафяров зарабатывает ненужные удаления, как и произошло в матче с «Салаватом Юлаевым». Половину своего игрового времени Дамир просидел в штрафном боксе. О каком удовлетворении от матча тут может идти речь?

Этап в «Ак Барсе» воспринимался многими экспертами как возможность для Жафярова возродить карьеру топ-форварда КХЛ Фото: ak-bars.ru

Второй сезон подряд у Жафярова не складываются дела в КХЛ

Разумеется, поспешные категоричные выводы о сезоне Жафярова в «Ак Барсе» делать прямо сейчас нельзя. Не прошло и месяца регулярки, сыграно всего 10 матчей. Но определенные тенденции в отношении хокеиста построить можно, по аналогии с прошлым сезоном в СКА.

Поначалу в Санкт-Петербурге о нападающем отзывались исключительно в хорошем ключе. Жафяров много играл, прилично забивал. Роман Ротенберг в нем души не чаял. Но в начале января в матче с московским «Динамо» форвард получил травму. От нее Дамир достаточно быстро восстановился, но после реабилитации играть стал заметно хуже.

За 63 матча в регулярном чемпионате Жафяров в СКА набрал 44 (16+28) очка. По успешности в карьере это был его третий сезон по счету, после двух лет в «Торпедо» ранее (61 очко в сезоне 2020/2021 и 45 очков в сезоне 2021/2022). Солидный результат. Нюанс лишь в том, что большую часть очков Жафяров набрал до травмы. А в плей-офф, как и Яшкин, ничем примечательным не запомнился.

У нападающего был двухлетний контракт в Санкт-Петербурге. Но уже по истечении одного года Ротенберг от услуг нападающего отказался. Этап в «Ак Барсе» до начала сезона воспринимался экспертами как возможность для Жафярова возродить карьеру топ-форварда КХЛ. Но имеем лишь 1+0 почти за весь сентябрь.

Еще раз подчеркнем, что хоронить текущий сезон для Жафярова по истечении 10 матчей никто не собирается. Нападающий обладает отличным функционалом, способен полезно сыграть как в большинстве, так и в меньшинстве. Всем персональным болельщикам Дамира остается верить, что Билялетдинову все-таки удастся найти форварду нужных партнеров и помочь обрести веру в себя.

Фото на анонсе: ak-bars.ru