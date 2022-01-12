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Политика
12 января 2022  20:48

Грушко: Систему контроля над вооружениями разрушили США

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Предложение России о введении западными странами встречного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе представляет интерес для всех государств региона. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал на пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания Совета Россия — НАТО, передает ТАСС. 

«Наша позиция была отражена в предложении Президента РФ [Владимира Путина] после решения США выйти из ДРСМД о введении моратория на размещение ракет такого типа в Европе, — подчеркнул дипломат. — Мы глубоко убеждены, что это в интересах всех стран, не только России, но и европейских государств».

Он также отметил, что именно Соединенные Штаты разрушили систему контроля над вооружениями. Грушко подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Североатлантическим Альянсом по ударным вооружениям.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году. Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности (от 500 км до 5,5 тыс. км).  

#НАТО
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